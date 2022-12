Sinos de Fátima vão tocar várias vezes em sinal de luto por Bento XVI

Leia também:

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, confirma que os sinos vão tocar este sábado, a várias horas, no Santuário de Fátima, em sinal de luto por Bento XVI.

“Nestes dias vamos continuar a recordar algumas das suas reflexões e afirmações sobre Fátima. Ao longo desta tarde os nossos sinos, em diversas ocasiões, vão tocar em sinal de luto pela partida do Papa e estaremos unidos a toda a igreja neste momento que é de dor, por um lado, mas também de profunda gratidão com tudo o que nos deu”, refere.

Os sinos vão tocar, pelo menos, às 16h45, 17h45 e 19h45 deste sábado.

Em declarações à Renascença, o padre Carlos Cabecinhas lembra que Bento XVI “foi um homem de igreja que olhou para Fátima ainda antes de ser Papa e que ao longo do seu pontificado teve sempre um olhar muito especial” sobre o santuário.

O padre Cabecinhas acompanhou a visita do Papa emérito ao Santuário em 2010 e destaca a relação especial que tinha com Fátima e a sua mensagem.

“Recordar essa ligação tão especial com Fátima, antes de mais com esse contributo de reflexão teológica. A sua reflexão sobre a terceira parte do segredo é muito mais que uma mera reflexão sobre a terceira parte daquele texto, mas uma reflexão englobante sobre a própria mensagem de Fátima em muitos aspetos que ajuda a perceber a mensagem em profundidade e ajuda a corrigir algumas visões unilaterais da mensagem de Fátima”, refere.

“É muito interessante que, quando o Papa regressa a Fátima, já como pontífice em 2010, temos muitas afirmações dele que revelam essa reflexão teológica profunda sobre a mensagem de Fátima, quando apresenta Fátima como escola de Fé, de esperança e de caridade, quando fala da atualidade de Fátima, da sua dimensão profética”.

Morreu sua santidade o Papa Emérito Bento XVI este sábado, 31 de dezembro, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos. Foi o primeiro pontífice católico a completar essa idade.

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, refere o comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro, avança o Vatican News.