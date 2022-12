Santos Silva e Bento XVI. “Elevadíssima capacidade intelectual” e “liberdade absoluta”

Leia também:

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, valoriza dois aspetos na vida de Joseph Ratzinguer, o papa emérito que faleceu este sábado, aos 95 anos.

Augusto Santos Silva lembra a “elevadíssima capacidade intelectual, profundidade das suas reflexões filosóficas e teológicas” e a “liberdade absoluta com que inovou, resignando”.

“Bento XVI entendeu que dispunha de uma última liberdade e responsabilidade quando entendesse que já não tinha condições físicas e psicológicas para exercer o seu mandato”, lembra.

O Papa emérito foi uma “figura muito importante da igreja católica”, acrescentou.

Questionado sobre como estaria Portugal representado no funeral, Santos Silva ainda não tinha pormenores, mas garante: “O Estado português estará representado seguramente a um nível adequado”.

Morreu sua santidade o Papa Emérito Bento XVI este sábado, 31 de dezembro, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos. Foi o primeiro pontífice católico a completar essa idade.

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, refere o comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro, avança o Vatican News.