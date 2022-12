Padre Peter Stilwell: Bento XVI "deu um passo importante para o diálogo inter-religioso"

O padre Peter Stilwell considera que o Papa Emérito Bento XVI, que morreu este sábado, aos 95 anos, tomou "um passo interessante e importante do diálogo inter-religioso do ponto de vista da Igreja Católica".

"Percebeu que a Igreja não podia ter só um diálogo cultural com outras religiões, mas também um diálogo teológico", diz, à Renascença.

O antigo vice reitor da Universidade Católica recorda ainda "um momento de crise" que a Igreja vivia na China, numa "relação complexa" entre "uma Igreja clandestina e outra Igreja patriótica", e em que Bento XVI teve de ter um papel "apaziguador".

"Ele vai marcar as gerações futuras porque o pensamento é muito claro e erudito. É um homem que conhece as fontes e as trabalha bem. É um prazer pela clareza da sua expressão. As suas três encíclicas são notáveis" refere, ainda, Peter Stilwell.