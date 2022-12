"Jesus, ich liebe dich." As últimas palavras de Bento XVI

Leia também:

"Jesus, ich liebe dich" - "Jesus, eu amo-te". Foram estas as últimas palavras proferidas pelo Papa emérito Bento XVI antes de morrer, este sábado, aos 95 anos.

A informação foi avançada pelo jornal argentino La Nacion, citando "fontes informadas" do Mosteiro Mater Ecclesiae, onde Joseph Ratzinger viveu desde que resignou em 2013 e onde morreu esta manhã, na sua cama no primeiro piso daquele edifício, nos jardins do Vaticano, em Roma.

Foi com esta curta frase que o Papa alemão partiu às 9h34 desta manhã. Georg Ganswein, seu secretário privado, ligou de seguida a Francisco, que foi o primeiro a chegar ao leito de morte de Ratzinger, abençoando-o uma última vez e rezando em silêncio junto ao seu corpo, adianta o mesmo jornal.

A notícia surge pouco depois de o Vaticano ter divulgado o testamento espiritual que Bento XVI deixou escrito, no qual pede aos católicos que "permaneçam firmes na fé".