"É muito simplista classificar Bento XVI de conservador", considera Pacheco Pereira

O historiador José Pacheco Pereira lembra Bento XVI como “um dos grandes intelectuais” não só da Igreja, como também da sociedade.

Referindo à Renascença que a descrição que fazem do Papa emérito de conservador é “muito simplista”, Pacheco Pereira lembra o “papel importante” na história recente da Igreja, no Concílio Vaticano II e na escolha do Papa Francisco.

Indicando que conhece a sua obra “razoavelmente” e reconhecendo as funções universitárias relevantes que exerceu, o comentador e antigo líder parlamentar do PSD diz ter “grande estima intelectual” por Bento XVI, referindo que até as suas polémicas, quer a partir do seu lugar na universidade, quer o seu lugar na Igreja Católica, “ganham em ser relidas”.

Joseph Ratzinger faleceu este sábado, aos 95 anos. Foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.

O funeral de Bento XVI será na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco a presidir à cerimónia. O corpo estará na Basílica de São Pedro, a partir de segunda-feira, para que os fiéis se possam despedir do Papa emérito.