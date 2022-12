🔴 Direto."Bento XVI foi nobre e bondoso", diz Papa Francisco

Leia também:

O Papa Emérito Bento XVI, que morreu este sábado aos 95 anos, foi nobre e bondoso", declarou o Papa Francisco.

"Falando de gentileza, neste momento e pensando no Papa Emérito Bento XVI, que faleceu esta manhã, com emoção recordamos a sua pessoa nobre e gentil e sentimos no coração tanta gratidão a Deus por tê-lo entregue à Igreja e ao mundo", declarou o Papa.



Francisco preside este sábado à celebração das Vésperas e Te Deum, no dia da morte de sua santidade o Papa Emérito Bento XVI.