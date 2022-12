D. Manuel Linda e Bento XVI: “Um homem curioso, tímido, com muito sorriso e afável”

Leia também:

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, recorda Bento XVI como “teólogo, brilhante bispo de Munique e depois, como Papa, um homem preocupado com a Europa”.

Em declarações à Renascença, o bispo do Porto lembra o Papa emérito como “um homem que dá conta das problemáticas no interior da própria Igreja e, fundamentalmente, esta histórica assunção da grande temática que é a do diálogo da Fé com a cultura”.

D. Manuel Linda refere que “o pensamento de Bento XVI veio como ponto de convergência de chegada de tudo aquilo que era reflexão, particularmente a partir dos finais do século XIX e que depois o Concílio Vaticano II elevou à categoria de explicitação do evangelho para a igreja universal”.

Numa nota mais pessoal, D. Manuel conta que esteve com Ratzinger, no Porto, recordando "um homem curioso, conhecedor da cultura local, tímido, com muito sorriso e afável”.

Morreu sua santidade o Papa Emérito Bento XVI este sábado, 31 de dezembro, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos. Foi o primeiro pontífice católico a completar essa idade.

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, refere o comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro, avança o Vatican News. O funeral está marcado para dia 5 de janeiro.