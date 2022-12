D. Manuel Clemente lembra “atualidade” e “centralidade” do legado de Bento XVI

Leia também:

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, recorda a “atualidade” e “centralidade” na figura de Jesus Cristo do legado de Bento XVI.



Na reação à morte do Papa Emérito, o cardeal Patriarca desenvolveu o seu pensamento a respeito de Bento XVI.

“É um Papa que está muito atento aos grandes debates culturais, sociais e religiosos do seu tempo e nunca se furtou a pronunciar-se sobre eles, quer no que diz respeito à vida interna da Igreja, quer no que diz respeito à relação com todos, à sociedade, às universidades, às academias, aos intelectuais, e fê-lo sempre com enorme clareza”, disse D. Manuel Clemente.

Nesta linha de pensamento, reforça que a clareza de Bento XVI era própria das “pessoas que efetivamente são muito inteligentes e que veem as coisas por dentro e encontram as palavras certas para se expressar”.