D. António Marto: Bento XVI "assentou a dimensão mística e profética de Fátima"

O cardeal e bispo emérito de Leiria-Fátima acredita que o Papa Emérito Bento XVI foi quem "assentou, de uma maneira particular, a dimensão mística e profética da mensagem de Fátima".

À Renascença, recordando "a peregrinação inesquecível" de Bento XVI, em 2010, a Fátima, D. António Marto diz que essa visita foi "uma revelação".

"Toda a peregrinação foi uma surpresa. Estávamos com receio que o povo estivesse pouco sensibilizado para receber o Papa, por causa das notícias sobre os escândalos. Aconteceu o contrário", conta o cardeal.

O bispo emérito de Leiria-Fátima diz que recebeu a notícia da morte de Bento XVI "com saudade e uma memória muito agradecida".

D. António Marto foi aluno do Papa Emérito e lembra "um professor afável, próximo, acolhedor e brilhante".

Numa análise ao principal legado de Bento XVI enquanto teólogo, o cardeal português afirma que a ideia chave do Papa Emérito foi "aprofundar e introduzir a fé cristã no diálogo com a cultura moderna".