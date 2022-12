D. Américo Aguiar sobre Bento XVI: era de “uma profunda e tocante humildade”

Leia também:

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, recorda Bento XVI como um homem de “uma profunda e tocante humildade”.



Na reação ao desaparecimento do Papa Emérito este sábado, aos 95 anos, D. Américo recorda o momento em que o conheceu pessoalmente, no Porto, em maio de 2010, quando Bento XVI veio a Portugal.

D. Américo lembra que o conheceu de Bento XVI “não coincidia com aquela ficha que tinha do Cardeal Ratzinger, alemão, com todas aquelas coisas fabuladas e caricaturadas que íamos recebendo ao longo dos tempos”.

“Encontrei ali, olhos nos olhos, coração a coração, alguém profundamente e desconcertadamente humilde”, sublinha.

Bispo auxiliar de Lisboa destaca também os documentos pontifícios elaborados pelo Papa agora falecido, considerando-os como “monumentos”. “Era um teólogo gigante”, afirma, classificando-os como "ofertas à Igreja".