"Bento XVI foi nobre e bondoso", diz Papa Francisco

No final da oração, Francisco atravessou a Praça de S. Pedro e saudou os fiéis, nesta véspera de ano novo e dia da morte de Bento XVI.

O Papa Emérito Bento XVI morreu este sábado, 31 de dezembro, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos. Foi o primeiro pontífice católico a completar essa idade.

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, refere o comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro, avança o Vatican News. O funeral está marcado para 5 de janeiro.