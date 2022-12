Bento XVI. As reações à morte de um Papa que fica "na história da Igreja"

"Homenageio a sua memória, destacando a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação", escreve, no Twitter.

Começam a ser partilhadas as primeiras reações à morte do Papa Emérito Bento XVI, anunciada este sábado, depois de 95 anos de vida.

"O mundo perdeu uma das figuras formativas da Igreja Católica. Os meus pensamentos estão com o Papa Francisco", diz o líder alemão, no Twitter.

Carlos Cabecinhas sublinhou o "grande amor à Igreja" que Bento XVI, que morreu aos 95 anos, revelou aquando da sua renúncia, e lembrou que foi Joseph Ratzinger, então Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que fez o comentário teológico à terceira parte do chamado segredo de Fátima.

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, lembrou, em comunicado, a "relação muito especial" de Bento XVI com Fátima, onde esteve por duas vezes, em 1996, ainda cardeal, e em 2010, já como pontífice.

Já o bispo do Funchal, D. Nuno Braz, também ouvido pela Renascença , diz que o Papa Emérito "é uma figura gigante da Fé que não se pode esquecer depois de se conhecer pessoalmente".

"Quando leio os documentos do Papa Bento XVI tenho de reler várias vezes para chegar à profundidade dos seus pensamentos", diz.

O cardeal Vincent Nichols, chefe da Igreja Católica de Inglaterra e País de Gales refere que Bento XVI "foi um dos grandes teólogos do século XX".

"Recordo-me, com particular carinho, da visita impressionante do Papa a estas terras [Reino Unido], em 2010. Vimos a sua cortesia, gentileza, perspicácia e abertura para receber todos os que conhecia", realça, num comunicado.

O primeiro-ministro do Reino Unido também já reagiu, também recordando "o momento histórico" da visita papal ao Reino Unido.

"Os meus sentimentos estão com o povo católico no Reino Unido e em todo o mundo", lê-se no Twitter de Rishi Sunak