Capela do Rato organiza vigília 50 anos depois

A Capela do Rato, em Lisboa, organiza esta sexta-feira, dia 30, às 21h, uma nova vigília pela paz presidida pelo Cónego António Janela, que participou na celebração organizada há 50 anos. “Tal como no passado, também agora queremos rezar e nos comprometermos pela urgência da paz”, lê-se no comunicado disponibilizado à imprensa.

O momento de oração será inspirado na mensagem do Papa Francisco para o 56ª Dia Mundial da Paz: «Ninguém pode salvar-se sozinho».

“No horror e da crueldade dos ataques à Ucrânia, em pleno tempo pós-covid, com a ameaça da escalada nuclear, num mundo ferido por tantas guerras, perseguições e mortes, constatamos de que «o vírus da guerra é mais difícil de derrotar do que aqueles que atingem o egoísmo humano”, adianta a organização, que convida crentes e não crentes a estarem presentes.

No dia 14 de dezembro, o Presidente da República condecorou a Capela do Rato com a Ordem da Liberdade, numa sessão comemorativa dos 50 anos da vigília de oração pela paz.