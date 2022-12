Ecumenismo. Taizé realiza Encontro Europeu de Jovens em Rostock

A Comunidade de Taizé reúne a partir de hoje “5000 jovens” da Europa e de outras geografias, que “vão procurar um impulso de esperança”, no seu Encontro Europeu, este ano em Rostock (Alemanha), até 1 de janeiro de 2023.

Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a Comunidade de Taizé assinala, que numa das regiões “mais secularizadas da Europa”, as orações comunitárias e os ateliês, sobre vários temas espirituais, sociais, artísticos, políticos e económicos vão marcar o Encontro de Jovens que pela “primeira vez” se realiza nesta zona da Alemanha.

“Acolhidos pelas Igrejas e pelo povo de Rostock, 5000 jovens de toda a Europa e não só vão procurar juntos um impulso de esperança”, adianta, sobre o encontro que é preparado pela comunidade monástica ecuménica francesa, em colaboração com as Igrejas locais de Rostock.

Do programa, para além dos momentos de oração e celebração comunitárias, diversos ateliês vão marcar este encontro, em diferentes áreas: Espiritualidade, fé, igreja e religião; sociedade e política, com reflexões sobre direitos fundamentais, a guerra na Ucrânia e a Europa, a crise climática, a hospitalidade e refugiados, o racismo; música, arte e natureza, passeios pela cidade, e atividades para crianças e adolescentes.

Os participantes do 45º Encontro Europeu de Jovens, no norte da Alemanha, no Mar Báltico, vão receber a mensagem ‘Vida interior e solidariedade’, do prior de Taizé, o irmão Alois, que vai ser o “fio condutor comum para a partilha em pequenos grupos da manhã”, e para os encontros na comunidade ao longo de 2023.

O irmão Alois realizou na semana passada, antes da celebração do Natal, uma visita à Ucrânia, onde esteve com responsáveis da Igreja e com jovens nas cidades de Kiev e Lviv, para “manifestar solidariedade nesta terrível provação”, assinalando que “quase 300” participam no encontro em Rostock, “mas muitos outros não poderão ir por causa da guerra”.

Segundo o comunicado, as autoridades civis de Rostock estão a “apoiar ativamente” esta iniciativa e Joachim Gauck, antigo presidente da República Federal da Alemanha, vai fazer uma intervenção durante a oração, das 13h00 locais, desta sexta-feira, dia 30 de dezembro; uma hora antes participa numa conferência de imprensa, onde vai responder a perguntas dos jornalistas, no centro de imprensa do Encontro Europeu, em HanseMesse, com representantes da cidade europeia que acolherá o 46º Encontro Europeu de Jovens.

Este encontro anual de final de ano faz parte da "Peregrinação de Confiança através da Terra" promovida pela comunidade ecuménica há mais de 40 anos.

A comunidade de Taizé, em França, a cerca de 360 quilómetros de Paris, congrega uma centena de monges, de várias Igrejas cristãs e de mais de 30 países, incluindo Portugal, o irmão David, unidos como “sinal de reconciliação entre os cristãos e os povos separados”.

Foi fundada a 20 de agosto de 1940, por Roger Schutz, pastor protestante suíço, e começou por acolher perseguidos políticos, judeus e mais tarde prisioneiros alemães.