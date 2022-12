Santuário volta a "descodificar" Fátima

O II seminário de temas sobre a história e a mensagem de Fátima arranca já na quarta-feira, dia 4 de janeiro. Acontece pela segunda vez e vai decorrer, na plataforma Zoom, nas quartas-feiras de janeiro, entre as 21h15 e as 22h15.

A primeira edição contou com o interesse de mais de 200 participantes de oito países. Nesta segunda, o Santuário volta a oferecer o seminário online "desCodificar Fátima", durante o qual "serão apresentadas duas sínteses por sessão sobre temas relacionados com o primeiro século do acontecimento de Fátima".

De acordo com a informação disponibilizada no site do Santuário, "o webinar pretende dar resposta a muitas interrogações que Fátima suscita junto dos peregrinos e investigadores, fazendo chegar os resultados da investigação científica sobre Fátima a diferentes públicos, em diversas geografias".

A coroa preciosa de Nossa Senhora de Fátima e o jornal “Voz da Fátima”, no dia 4 de janeiro; a ritualidade da celebração da noite em Fátima e as obras de arte da Basílica da Santíssima Trindade, no dia 11; a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima e o Museu do Santuário de Fátima, na penúltima quarta-feira do mês; e o correio de Nossa Senhora de Fátima e as fotografias dos Santos Francisco e Jacinta Marto, no último dia do seminário, 25 de janeiro; são os temas de agenda.

A formação será ministrada por: Marco Daniel Duarte, diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima; André Melícias e Sónia Vazão, do mesmo departamento; Carmo Rodeia, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima e pelo padre Joaquim Ganhão, capelão na Cova da Iria e diretor do Departamento de Liturgia do Santuário.

Na primeira edição, o Santuário revela que a iniciativa juntou participantes de Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Polónia, Brasil, Costa Rica, Panamá e Angola.