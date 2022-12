Papa Francisco: "O Natal não é uma fábula"

O Papa Francisco disse esta segunda-feira que "o Natal não é a fábula do nascimento de um rei".

No dia seguinte ao Natal, a Igreja celebra a festa de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. E, ainda nesta semana celebram-se os Santos Inocentes, as crianças mortas pelo rei Herodes, como recordou esta manhã o Papa: “A liturgia parece querer afastar-nos do mundo das luzes, dos almoços e dos presentes nos quais podemos nos acomodar um pouco nestes dias."

“Porque o Natal não é a fábula do nascimento de um rei, mas a vinda do Salvador, que nos livra do mal ao tomar sobre si o nosso mal: o egoísmo, o pecado, a morte. E os mártires são os mais semelhantes a Ele."



Na sua reflexão durante o Angelus, o Papa recordou que “os mártires são testemunhas, isto é, irmãos e irmãs que, através de suas vidas, nos mostram que Jesus venceu o mal com a misericórdia”. E sublinhou, sobretudo, que “mesmo nos nossos dias, os mártires são numerosos, mais do que nos primeiros tempos”, convidando todos a rezar hoje “por estes irmãos e irmãs perseguidos que dão testemunho de Cristo".

A Ucrânia "martirizada" no coração do Papa

Nas saudações finais, após o Angelus, Francisco renovou os seus votos de paz. “Paz nas famílias, paz nas comunidades paroquiais e religiosas, paz nos movimentos e associações, paz para aquelas populações atormentadas pela guerra”, afirmou, sem esquecer, obviamente a actual situação se guerra na Ucrânia.

“Paz para a querida e martirizada Ucrânia. Há aqui tantas bandeiras da Ucrânia… Peçamos a paz para esta povo martirizado."