“Os olhos do mundo estão sobre nós. Temos a responsabilidade de não falhar”

O Natal tem este ano um significado especial no Sudão do Sul, onde os cristãos preparam a visita do Papa, que foi remarcada para fevereiro de 2023. Em entrevista à Renascença, o bispo de Rumbek fala da realidade da pobreza e da violência. Christian Carlassare sabe que a presença de Francisco não vai resolver todos os problemas, mas levará “esperança” e “coragem” ao povo sul sudanês que tem de se empenhar a sério, e coletivamente, no caminho da paz.

O Papa Francisco irá finalmente ao Sudão do Sul, em fevereiro. Quais são as expetativas? Como está a ser preparada a visita?

As expectativas são muito altas, e certamente temos de dizer às pessoas que a visita não é a solução para todos os problemas do país. Mas claro que é uma visita importante e histórica e o Papa, como líder religioso e espiritual, irá trazer esperança e encorajamento.

Esta viagem do Papa, como ‘peregrino da paz’, será um tempo que nos ajudará a restaurar a nossa esperança e a nossa força, para estarmos empenhados na paz.

O que é que esta visita significa para os sul sudaneses?

As pessoas sabem que o Papa tem uma atenção especial ao Sudão do Sul, e que reza muitas vezes pelo nosso país. O Papa convidou os diferentes líderes sudaneses a irem Roma, quando não conseguiam chegar a um compromisso sozinhos, e eles aceitaram em revitalizar o acordo de paz e formar um governo de unidade nacional até às eleições - e é nessa situação que estamos agora.

A visita significa que o Papa não se preocupa apenas com os líderes, mas sobretudo com o povo, que está no fogo cruzado e a pagar o preço mais elevado deste conflito. Então, o Papa quer ser o pastor dos mais pobres, e a Igreja é a que está mais próxima e solidária com os cidadãos deste país.

Como é que está a situação no Sudão do Sul, em termos humanitários e de segurança?

A situação está muito complicada. O governo comprometeu-se com a paz e em governar bem, mas ainda há muita oposição, há muitas armas e milícias que não estão integradas, então, há causas da violência que ainda não foram totalmente resolvidas. Por exemplo, há muitos deslocados e refugiados que ainda não voltaram a casa, e outros ficaram desalojados.

A economia não está bem, a pobreza aumentou, há falta de segurança e de serviços. A pobreza faz mesmo as pessoas sofrer, e este é um grande problema…

Algumas áreas estão melhor do que outras. É o caso do estado de Lagos, onde me encontro. Temos um governador que se esforça por manter a paz e a segurança, mas no geral ainda há muito para fazer para dar paz e estabilidade a todas as províncias do país.

Diz na sua mensagem de Natal que a paz é uma “passagem estreita”. Há esperança de que o futuro será melhor?

Sim. A paz não é uma meta ou objetivo, é uma passagem estreita, que não é fácil, é um caminho exigente, onde temos de caminhar todos juntos, todos os dias, sem parar, sem nos desviarmos, para não nos perdermos. A vida também é uma passagem, e sempre que há vida, há esperança. Claro, que o preço pago pelas pessoas é muito alto, mas a esperança existe e nenhum preço é demasiado alto para haver paz, fraternidade e uma vida mais digna. Então, eu considero esta viagem do Papa, como peregrino da paz, um tempo em que nos ajudará a restaurar a nossa esperança e a nossa força, para estarmos empenhados na paz.

A visita do Papa ajudará a pacificar o país?

A paz é um presente de Deus, não é algo que consigamos construir só com as nossas mãos. Mas, o que o Papa pode fazer é ajudar a dispôr os nossos corações a receber esse presente, que tem de ser pedido todos os dias, trabalhando para isso. Tem de ser um compromisso coletivo, e não apenas de um grupo particular do país - a elite, o governo, ou ativistas da paz. Tem de ser um compromisso de todos os cidadãos.

Como o Papa diz na encíclica 'Fratelli Tutti', não devemos esperar tudo de quem nos governa, isso seria infantil. Há espaço para a nossa corresponsabilidade em criar novos processos e mudanças. Esta visita irá ajudar todos os sul sudaneses, e temos todos de mudar de discurso e contrariar a cultura da guerra que durou tantos anos, e criar outra cultura, a da paz e da comunhão.

O que é que significa esta visita para o povo sul sudanês?

Eu penso que as pessoas estão conscientes de que finalmente os olhos estão sobre nós, que existimos, porque o Papa, para além de olhar e falar em nós, também virá até nós, e todo o mundo voltará os olhos para nós outra vez.

O Sudão do Sul perdeu a atenção dos media, especialmente durante o recente conflito. O país sente-se abandonado e sozinho, e a ideia é que o mundo volte a olhar para nós e nos ajude, claro. Mas, também temos a responsabilidade de não falhar outra vez. Não podemos voltar atrás, ao conflito que existia.

Como é que vai viver este Natal no Sudão do Sul? Ser o primeiro a que preside como bispo tem um significado especial?

Sim, tem um significado especial. O Natal é sempre um tempo em que celebramos a vida, e agradecemos a Deus por estar vivo e por estar connosco. Eu estou particularmente grato por este primeiro Natal em Rumbek. Depois de muitos outros que já passei no Sudão do Sul, este é especial para mim, depois do que aconteceu e da minha consagração como bispo, poder ser pastor e estar com este povo que tem sofrido tanta violência. E agradeço a Deus por todos os que partilham a sua vida nesta comunidade: padres, missionários e agentes pastorais, e os jovens, que aqui são tantos.

O Natal surge num tempo de sinodalidade, preparando não só a visita do Papa, mas também as dioceses para o Sínodo que vamos celebrar no fim de fevereiro, e em que estamos a redefinir o plano pastoral da diocese e a reavivar a evangelização. O importante é que a Palavra de Deus seja proclamada a todos os que têm tanta sede da água viva do Espírito, que trará nova vida a todos.