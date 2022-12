Arcebispo de Braga preocupado com “justiça popular” em Cabo Delgado

Recorde-se que a concessão de indultos por parte do Presidente moçambicano tem sido algo de contestação. Por exemplo, a Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana, Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), acusou Filipe Nyusi, de "grave violação do princípio da separação de poderes", ao conceder "perdão" a supostos insurgentes.

Na ocasião, o Presidente da República, Filipe Nyusi pediu à população para “perdoar profundamente” os que abandonam as fileiras dos grupos armados em Cabo Delgado.

De acordo com o Arcebispo de Braga há cerca de um mês que se regista uma trégua e que são muito esporádicos os atos terroristas em Cabo Delgado.

Ainda assim, D. José Cordeiro refere que "em alguns lugares as pessoas ainda sentem um enorme medo", o que “dificulta por exemplo o trabalho dos missionários que se encontram no terreno”.

“Tudo isso leva algum tempo até se criarem laços de confiança e de relação”, lamenta o prelado.

O conflito na região de Cabo Delgado já dura há cinco anos e de acordo com os números mais recentes divulgados por algumas ONG, os ataques terroristas no Norte de Moçambique já provocaram cerca de um milhão de deslocados.

Dois jovens de Ocua devem participar na JMJ Lisboa 2023

A arquidiocese de Braga e a diocese de Pemba, Moçambique, tem em vigor desde 2014 um protocolo de “cooperação missionária” para partilhar “bens materiais e experiências humanas.

No último verão, a presença em Portugal do Bispo de Pemba, D. António Juliasse, serviu para aprofundar a cooperação entre ambas as dioceses. A deslocação do arcebispo de Braga a Pemba, onde a arquidiocese tem a responsabilidade pastoral de uma paroquia, permitiu a D. José Cordeiro “um conhecimento mais profundo da realidade daquele povo martirizado”.

Serviu, por outro lado, também para “alinhavar a consolidação dessa cooperação”. “Estamos a sonhar a presença de uma comunidade religiosa feminina, a criação de uma escolinha até aos cinco anos, e depois pretendemos também desenvolver iniciativas relacionadas com a higiene, a educação, a saúde e a pastoral”, revelou.

Iniciativas a juntar às já existentes, pois, recorda D. José Cordeiro “estão aqui quatro seminaristas da diocese de Pemba, no nosso Seminário Maior arquidiocesano e prosseguimos com a formação de algumas religiosas de uma congregação diocesana de Pemba e também de alguns leigos”.