Papa à Cúria: “A paz implica depor armas de todo o tipo”

“Nunca sentimos, como neste momento, tão grande desejo de paz! Penso na martirizada Ucrânia e também em tantos conflitos que ocorrem em várias partes do mundo”, disse, nesta quinta-feira, o Papa aos cardeais e membros da Cúria Romana. “A guerra e a violência são sempre um fracasso. A religião não se deve prestar para alimentar conflitos. O Evangelho é sempre Evangelho da paz e não se pode, em nome de Deus algum, declarar «santa» uma guerra.”

No habitual discurso de Natal aos seus colaboradores, Francisco recordou que “a cultura da paz não se constrói apenas entre os povos e entre as nações, começa no coração de cada um de nós” pois, enquanto sofremos com o enfurecimento de guerras e violências, “podemos e devemos dar a nossa contribuição para a paz, procurando extirpar do próprio coração toda a raiz de ódio e ressentimento contra os irmãos e irmãs que vivem junto de nós”.

O Papa sublinhou aos cardeais e membros da Cúria que “não existe só a violência das armas, mas também a violência verbal, a violência psicológica, a violência do abuso de poder, a violência oculta das murmurações”. Por isso, neste tempo de Natal e “à vista do Príncipe da Paz que vem ao mundo, deponhamos toda a arma de qualquer género”.

Para a paz acontecer, a solução passa por “tomar a sério, cada vez mais, a mensagem do Evangelho, procurando pô-la em prática na nossa vida”, aconselha o Papa. “Não é simplesmente manter-se longe do mal, mas praticar todo o bem possível”. O problema é “presumir que já aprendemos tudo” e “confiarmos demais em nós mesmos, nas nossas estratégias, nos nossos programas”, alerta Francisco, reconhecendo que "algumas quedas, mesmo como Igreja, são um grande apelo a colocar de novo Cristo no centro”.

E como a necessidade de conversão na Igreja é permanente, o Papa sublinha que, diante do mal, “a simples denúncia pode dar-nos a ilusão de termos resolvido o problema, mas na realidade aquilo que conta é realizar mudanças que nos ponham na condição de nunca mais nos deixarmos enclausurar pelas lógicas do mal, que muitas vezes são lógicas mundanas".

No final do discurso, Francisco convidou os presentes a praticarem a vigilância, desejando que “as prendas deste Natal sejam a gratidão, a conversão e a paz!”