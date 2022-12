Despedimentos e gastos excessivos? Santuário diz que cumpriu com todas as obrigações com funcionários

O Santuário de Fátima considera que as críticas à atual gestão feitas pelo antigo reitor, Monsenhor Luciano Guerra, resultam de “uma leitura pessoal”, que denota “um alheamento do que é hoje o Santuário no contexto da Igreja e do mundo” e carecem de fundamentação.

Em comunicado enviado à Renascença, o Santuário afirma que “não ficou imune” às sucessivas crises que se desenrolaram desde 2008, que culminaram com a pandemia e com a guerra, e garante que, ainda assim, “não deixou de cumprir com qualquer obrigação, desde logo com os funcionários”.



Em entrevista ao “Jornal de Leiria”, publicada esta quinta-feira, dia 22, Monsenhor Luciano Guerra, de 90 anos, afirma que a instituição relegou hoje para segundo plano “a grande massa de peregrinos”, deixando “prevalecer a intelectualidade”.