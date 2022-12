Viana do Castelo. Procissão ao mar recebe símbolos JMJ

Dezenas de embarcações de pescadores acolhem no dia 29 de dezembro os símbolos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ) na diocese de Viana do Castelo.

A cruz e o ícone mariano, vindos da diocese das Forças Armadas e de Segurança, são recebidos numa procissão ao mar com a imagem de São Bartolomeu do Mártires e de Nossa Senhora da Agonia que “sai excecionalmente do Santuário” para receber os símbolos da JMJ, adianta à Renascença, o padre Domingos Meira, responsável pelo Comité Organizador Diocesano de Viana do Castelo.

“Vamos acolher os símbolos junto ao cais de Viana onde faremos com a comunidade piscatória uma procissão ao mar, à semelhança do que acontece, em agosto, na festa de Nossa Senhora da Agonia”, revela o responsável.

Para o, também, diretor do Departamento da pastoral da diocese vianense trata-se de “um momento de destaque” que “toca na fé e na sensibilidade das gentes de Viana”, explica. Só “espero que a meteorologia nos ajude para fazer esta procissão”, pede o sacerdote.

No último dia do ano, a cruz e o ícone mariano recolhem ao Carmelo de Santa Teresinha onde vão passar o ano de 2022 para 2023. “As irmãs carmelitas fizeram questão de acolher os símbolos que vão ficar em vigília na noite de passagem de ano com a abertura à comunidade”, conta o padre Domingos Meira.

Antes, no dia 30, os símbolos da JMJ vão percorrer a cidade e visitar várias instituições desde “os lares de idosos, ao centro hospitalar ou o estabelecimento prisional”, adianta o responsável.

O programa do penúltimo dia ano termina no Largo das Neves com “uma noite juvenil” ao som do padre e DJ Guilherme Peixoto que “vai trazer novidades da música tecno que está a preparar para um espetáculo com os símbolos”, revela o sacerdote. Mas, “com música de inspiração cristã”, ressalva.

A música também não vai faltar no arraial minhoto que está a ser preparado pelos jovens da diocese. A festa que contará com a presença dos símbolos da JMJ está marcada para 21 de janeiro na quinta do Santoinho.

“Teremos a presença dos símbolos e estamos a preparar, também, as marchas típicas populares que serão adaptadas aos santos das Jornadas”, revela o responsável pelo Comité Organizador Diocesano de Viana do Castelo.

Depois de percorrerem os vários arciprestados da diocese de Viana do Castelo, os símbolos da JMJ Lisboa 2023 são entregues à arquidiocese de Braga a 29 de janeiro.