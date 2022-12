Do Vaticano para a Ucrânia. Cardeal entrega camisolas térmicas e geradores elétricos

O prefeito do Dicastério para a Caridade, da Santa Sé, encontra-se na Ucrânia para distribuir camisolas térmicas e geradores elétricos às populações afetadas de Zaporíjia, Odessa, Kiev e outras zonas de guerra na Ucrânia.

Nesta terça-feira partiu para visitar várias cidades afetadas, incluindo Zaporíjia, Odessa e a capital Kiev. O cardeal Konrad Krajewski conduz uma carrinha com matrícula diplomática para mais facilmente aceder aos vários locais. O objetivo é chegar junto dos que mais precisam.

“Farei quatro a cinco viagens para levar principalmente geradores porque aqui de Lviv com pequenos carros chegamos a lugares diferentes. E assim continuamos este serviço para o povo por parte do Santo Padre. Na verdade, não basta ter camisolas, não basta ter geradores, é preciso poder levá-los aos vários lugares e, como eu disse, não é nada fácil. Especialmente com estas temperaturas”, disse em declarações ao portal Vatican News.