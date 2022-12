Cáritas. "Não podemos substituir-nos ao Estado sem o Estado corresponder"

A presidente da Cáritas Portuguesa diz que a inflação fez disparar as despesas das instituições, e duvida que os 75 milhões anunciados recentemente pelo Governo para o setor social sejam suficientes.

A agravar a situação financeira está o atraso no pagamento de apoios que lhes são devidos, para que assegurem respostas de emergência – como está a acontecer na Cáritas diocesana de Beja.

Em entrevista à Renascença, Rita Valadas lembra ainda que muitos portugueses vivem no limiar da pobreza, apesar de trabalharem, o que exige medidas estruturais e não “paliativas”, como considera serem os recentes apoios de 125 e 240 euros atribuídos pelo executivo.

A responsável também receia que continuem a aumentar os pedidos de ajuda, nomeadamente da classe média.

Na leitura que divulgou em novembro sobre a crise social do país, a Cáritas retratou as principais dificuldades, alertando que enfrentamos um final de ano e um início de 2023 "muito preocupante". O Orçamento de Estado que entretanto foi aprovado, e as medidas que têm vindo a ser anunciadas pelo governo, parecem-lhe suficientes?

Essa nota que fizemos em novembro está atualíssima! Estamos, de facto, a enfrentar um fim de ano muito difícil, com as pessoas muito desalentadas, e do ponto de vista financeiro, muito ainda em aberto. Há oscilações económicas, mas não melhoram a situação das pessoas.

Há medidas que têm vindo a ser tomadas, mas permanecem no domínio das medidas pontuais, e medidas pontuais não resolvem a situação da vida das pessoas.

Refere-se aos apoios que têm sido anunciados, primeiro de 125 euros e agora, mais recente, um apoio extra de 240 euros às pessoas mais vulneráveis?

Sim. São paliativos que naturalmente fazem a alegria quando são recebidos, mas que não transformam a vida das pessoas, nem tornam mais positiva a perspetiva que têm sobre 2023. Os 125 euros permitiram, eventualmente, que as pessoas pudessem pagar algumas pequenas dívidas que tivessem, e os 240 euros farão a mesma coisa, mas é completamente pontual.

Eram necessárias medidas mais estruturais? O que é que em opinião devia ser feito?

A situação da pobreza só se resolverá mesmo com medidas mais estruturais. O difícil equilíbrio é fazer isto e garantir o propósito de luta contra a pobreza de um orçamento.

É preciso agir ao nível do rendimento. Não podemos esquecer que vivemos num país em que há uma percentagem elevadíssima de pessoas que trabalham e estão no limiar da pobreza e isso dirá tudo sobre a necessidade de medidas diferentes.

Neste contexto de inflação, subida dos juros e salários baixos, a Cáritas prevê que em 2023 continuem a aumentar os pedidos de ajuda, nomeadamente da classe média? É essa a tendência?

Eu gostava muito de dizer que não, mas não tenho meio para o fazer.

Vimos a assistir a um desmoronamento da situação da classe média e da classe média baixa que claramente não tem volta a dar se não houver uma alteração estrutural das suas vidas.

Porque quando se entra no negativo, o negativo soma, e a dívida fica cada vez mais alta, e se as pessoas tiverem assumido responsabilidades, nomeadamente na aquisição de uma casa, a menos que haja uma grande inversão da situação das taxas de juro, a situação vai ser muito difícil.

E o apoio às instituições? O primeiro-ministro anunciou há dias o reforço extraordinário de 75 milhões de euros para o setor social e solidário, com a promessa de atualização em igual montante, para as instituições também poderem enfrentar a inflação. Parece-lhe suficiente?

Não sei dizer. 75 milhões para o comum das pessoas é um valor imenso. 75 milhões parece muita coisa, mas são muitas as instituições que têm dívidas e estão com dificuldades por causa das taxas de juro. Mas, todas as instituições, sem exceção, têm um aumento de encargos correspondente ao aumento do custo de vida, porque também elas fornecem refeições, pagam recursos humanos, rendas e energia, e o aumento de todas estas coisas é brutal.

Eu não tenho a certeza, mas tenho algumas dúvidas que 75 milhões cheguem para, mais uma vez, agir de uma forma pontual sobre a resolução de problemas decorrentes do aumento do custo de vida e das taxas de juro. As instituições estão muito aflitas com a situação atual.

Outro problema denunciado pela Cáritas tem a ver com os atrasos no pagamento das ajudas do Estado, que está, em muitos casos, a pôr em risco a resposta às situações de emergência. Dizia-nos, no final de novembro, que era preciso rever protocolos, se fosse preciso 'caso a caso', porque estão desfasados da realidade. Isso vai acontecer?

Não depende de nós, mas espero que haja ação. Aliás, 75 milhões postos sobre os problemas não resolvem os problemas que decorrem da insuficiente cooperação. Nós temos uma cooperação que tem cálculos baseados em custos que já não são de todos aqueles que as instituições enfrentam. Principalmente havia que agir, mas de forma consequente com a realidade que cada instituição vive.

Quando falávamos da dificuldade dos atrasos em situação de emergência, falávamos também do número de situações que temos vindo a ser chamados a colaborar, nomeadamente com migrantes e refugiados, que é um problema novo para muitas áreas do país, e a Cáritas tem vindo a ser solicitada para colaborar, quer para a sua subsistência, quer para o seu alojamento.