Cáritas de Braga. “Não temos capacidade de resposta para tantas necessidades”.

A Cáritas de Braga está sem capacidade de resposta para tantos pedidos de ajuda. As dificuldades são assumidas à Renascença pelo presidente da instituição, João Nogueira que dá o exemplo do apoio às rendas das famílias que começa a falhar.

“Podemos ajudar um mês, mas sabemos que no mês seguinte a situação volta a repetir-se. São problemas que começam a ser estruturais”, aponta.

“Não temos capacidade de resposta para tantas necessidades. São muitas as situações”, lamenta o responsável.

Para fazer face à situação, João Nogueira defende um reforço do apoio social para as instituições como para as famílias.

Ajuda que deverá chegar, sobretudo, para “a classe média baixa que está realmente a viver muitas dificuldades”, defende o presidente da Instituição de solidariedade da Igreja que reconhece apoio do governo já não é o suficiente.

“Os apoios (do Estado) também não são os necessários para fazer face às preocupações sociais”, garante

De acordo com o presidente da Caritas arquidiocesana de Braga, a instituição viu, este ano, os pedidos de ajuda “quase a duplicar” pelo segundo ano consecutivo.

A situação social “está a cavalgar de forma muito rápida”, descreve o responsável. “Começamos a olhar para o futuro com muita preocupação”, remata.