Cáritas de Beja pode vir a fechar parte dos serviços e reduzir números de refeições

“A maioria dos produtos que fazem parte da ementa, subiram mais de 40% desde janeiro até agora. Se somarmos a isto à energia, a cozinha funciona a gás e a eletricidade, também com uma subida de mais de 40%, isto reflete-se no preço das refeições que, de certeza, já ultrapassa os 3,70 euros”, acredita o responsável.

“Precisamos que as atualizações sejam feitas e cubram estas despesas que são reais. Estes desajustes que se verificam no financiamento, criam-nos graves estrangulamentos”, acrescenta o presidente da instituição que fornece cerca de 300 refeições por dia, num total aproximado de 110 mil por ano.

Isaurindo Oliveira lembra que a inflação e a subida generalizada dos preços, que impossibilitam fazer face às despesas atuais, colocaram a descoberto a necessidade, ainda maior, de atualizar os acordos estabelecidos com o Estado.

Em causa, a demora no pagamento das ajudas, já de si insuficientes, para responder a situações de emergência. Isaurindo Oliveira, revela que há protocolos que não são atualizados há mais de uma década.

O presidente da Cáritas diocesana de Beja alerta para a possibilidade de a instituição poder vir a encerrar valências e a reduzir respostas, caso o Estado não cumpra com os compromissos assumidos.

É preciso rever protocolos desfasados da realidade

Recentemente, a presidente da Cáritas Portuguesa chamava a atenção para este problema. Rita Valadas falava na demora dos pagamentos acordados e na necessidade de rever os protocolos firmados, que considerou estarem “desfasados” da realidade.

“Há um grande desfasamento entre o momento em que nos pedem a colaboração e nós avançamos, e o momento em que começam a apoiar de acordo com o compromisso financeiro assumido. Mas também há desfasamento ao nível do conhecimento das próprias valências e da atividade que desenvolvem, e isto tem consequências financeiras”, referiu aquela responsável.

A Cáritas mantém-se, no entanto, disponível para continuar a colaborar quando for chamada. “Claro que sim, toda a gente sabe que não vamos deixar de dar uma resposta. Podemos não conseguir é garantir a resposta protocolada”, garantiu Rita Valadas.

Declarações corroboradas pelo presidente da Cáritas diocesana de Beja. Com 70 funcionários e um conjunto de valências que são necessárias sustentar, a instituição parte para 2023, um ano que se espera ainda mais complicado, sem saber com que “linhas se vai coser”. Isto, numa altura em que aumentam os pedidos de ajuda e cresce o número de imigrantes na região.

“Aquilo que verificamos é que pedidos que estão a fazer mais mossa na Cáritas, como os pedidos para ajuda nas rendas de casa, água e luz, que têm vindo a aumentar e estão a esgotar o fundo de emergência que temos. Relativamente aos pedidos de alimentação, estes têm vindo a aumentar com o pedido dos imigrantes”, conta Isaurindo Oliveira.

Desde agosto que a instituição está a fornecer mais 80 refeições a um grupo de quatro dezenas de timorenses que alojou, temporariamente, num edifício doado pela diocese, a chamada Casa do Estudante.

“Nós temos um protocolo com a Segurança Social até 30 de dezembro e já frisámos que essa assistência aos timorenses tem de cessar até essa data, por causa dos constrangimentos que nos está a provocar. Estamos com sobrecarga de todas as equipas”, lamenta.

O presidente da Cáritas compreende que a Segurança Social não consiga dar resposta a todas as necessidades, mas lembra que a instituição a que preside já está a trabalhar no limite.

“Temos que cortar isto, antes que comece a partir por qualquer lado”, conclui.