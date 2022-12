José Tolentino Mendonça. “Temos de dar mais valor político à esperança”

O cardeal Tolentino Mendonça pede "mais esperança" na política nacional. O poeta e teólogo defendeu, esta segunda-feira, durante a entrega do prémio da Fundação Ilídio Pinho, que decorreu na Câmara do Porto, que o país deve vencer as visões pessimistas - “uma das tentações de Portugal” - e aceitar a tarefa da construção do futuro.

“Só honraremos devidamente a tarefa que a história representa se aceitarmos ser construtores da história do futuro, mas, para isso, temos de dar mais valor político à esperança”, pediu Tolentino Mendonça.

Num discurso centrado no valor da gratidão, o também perfeito do dicastério para a Cultura e a Educação na Cúria romana apelou ao diálogo e desafiou as gerações a um acordo sem rancores.

“Necessitamos de um pacto inter-geracional celebrado em torno da gratidão e não em torno do ressentimento”, defendeu o ensaísta que lamentou a falta de “testemunhas, transmissores e mediadores para um diálogo colaborativo entre gerações”.

Para o poeta, só a união de gerações, “através de um vínculo forte do coração como a gratidão”, pode dar resposta aos “imensos desafios epocais que somos chamados a enfrentar”.

Esses desafios vão desde “a crise ambiental e o futuro do planeta à tentação que representam as visões radicais que pretendem promover versões melhoradas do ser humano e que correm o risco de redondear o valor da pessoa humana, da sua dignidade e liberdade”.

Tolentino Mendonça recebeu o Grande Prémio da Fundação Ilídio Pinho numa cerimónia presidida pelo Presidente da Republica, que apontou o cardeal madeirense como um “excecional símbolo nacional da projeção espiritual do mundo”.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a distinção, entregue pela primeira vez, começou “por onde faz sentido” ao “olhar alto e olhar longe”.

“Homenagear Tolentino é, também, uma homenagem a Portugal”, rematou.

O Grande Prémio Ilídio Pinho visa distinguir personalidades que trabalhem na promoção, divulgação e defesa dos valores da portugalidade. A primeira edição do galardão foi entregue, esta segunda-feira, ao Cardeal Tolentino Mendonça numa cerimónia na câmara municipal do Porto.