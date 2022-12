Papa Francisco festeja o aniversário com “os últimos

O Papa cumpre, neste sábado, 86 anos de idade e celebra-os de modo inédito. Três convidados italianos muito especiais serão acolhidos por Francisco, na Casa Santa Marta, para receberem das mãos do Papa o Prémio “Madre Teresa de Calcutá”, no contexto dos 25 anos da morte desta santa missionária que serviu os mais pobres dos pobres.

É assim que Francisco gosta de passar o dia dos anos, rodeado dos “últimos”, dos mais necessitados ou dos que se dedicam a eles.

Os convidados do Papa, que vão receber o prémio, são o Padre Hanna Jallouf, franciscano, que vive com os pobres na Síria devastada por uma guerra interminável; Silvano Podrollo, empresário de Verona, que aplica uma parte considerável dos lucros da sua empresa a dar apoio e a socorrer os mais pobres na Índia e em vários países de África e da América Latina; e Gian Piero, mais conhecido por Wué, um sem-abrigo que, todos os dias põe de lado uma parte das esmolas recolhidas para ajudar pessoas ainda mais pobres do que ele.

O sem-abrigo Wué vive na cidade de Viarregio e é conhecido em Itália por ter recebido, no ano passado, o “Prémio Nacional da Bondade” pela sua solidariedade para com outros sem-abrigo.

Gian Piero Wué, hoje com 75 anos, mora num pequeno armazém que lhe foi cedido para habitação. Trabalhava como cozinheiro num hotel de luxo, mas foi diagnosticado com uma doença degenerativa que o obrigou a deixar de tudo. Nos últimos tempos tem-se dedicado a juntar cêntimos de euro, que pesam no bolso dos transeuntes, e transforma-os em comida para os mais necessitados. Houve uma época em que conseguiu recolher 1100 euros. Com as verbas angariadas, faz compras em mercearias mais baratas, que vendem produtos de marca branca, e oferece-os aos outros sem-abrigo, ainda mais necessitados do que ele