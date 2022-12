Eutanásia? “Pessoas precisam ainda mais de atenção e amor”

Em Portugal, o relatório conclusivo apresentado pela Conferência Episcopal gerou reações de protesto, porque muitos fiéis que responderam às perguntas não se viram representados no texto final. Como comenta?

Antes demais, o facto de ter havido reações é positivo. Isso significa que é irrelevante o que a Conferência Episcopal Portuguesa está a fazer? Não. Eu preocupo-me é quando ninguém presta atenção ao que dizem os bispos.

Isto significa que os bispos estão a cumprir o seu ministério. Criaram também esta tensão e a tensão é positiva, porque pode gerar um ulterior diálogo e aprofundamento.

O que tem a dizer aos que não se reveem nos relatórios enviados?

Compreendo, porque é um documento com 40 páginas que resulta de um esforço de síntese de cerca de 2.000 páginas. Mas fizemo-lo num contexto de oração e de discernimento, e escolhemos as coisas com maior destaque nas sínteses enviadas. O Sínodo não terminou, está ainda em curso e o meu desejo é que aprendamos a continuar, numa posição de escuta e de diálogo com todos. E o que não foi recebido ontem, pode ainda ser recebido hoje ou amanhã.