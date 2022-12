Reitor do Santuário de Fátima desafia a combater a indiferença neste Natal

Evocando o tema pastoral em vigor no Santuário de Fátima, “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, o reitor considera que “como Maria, também nós somos desafiados a não ficarmos indiferentes diante do sofrimento dos outros, dos idosos, dos sem abrigo, dos refugiados, de todos aqueles que experimentam a solidão, o sofrimento, o desespero”.

Neste contexto, sublinha que a alegria que suscita em nós esta certeza “faz nos sentir a urgência de acolhermos a Deus que vem. No Menino do presépio, de estarmos com Ele, mas desperta-nos igualmente para a necessidade de não ficarmos indiferentes aos sofrimentos e dramas dos que nos cercam”.

O reitor do Santuário de Fátima lembra na sua mensagem natalícia que “a celebração do Natal faz-nos experimentar a imensa ternura com que Deus nos ama”.



Peregrinos convidados a viver de forma plena período do Advento e Natal

Após dois anos de constrangimentos motivados pela pandemia de Covid-19, o Santuário de Fátima desafia os peregrinos a “viver este período festivo de forma especial e plena, no Santuário” e deixa o programa das celebrações para que todos possam participar.

Assim, o próximo domingo, dia 18, a eucaristia das 11h00 na Basílica da Santíssima Trindade, será presidida por D. José Ornelas de Carvalho, bispo da diocese de Leiria-Fátima.

Na celebração, antes da bênção final, terá lugar a bênção das crianças e das grávidas.

Já à tarde, pelas 15h00, no Centro Pastoral de Paulo VI, tem lugar o Concerto de Natal, com entrada livre.

No dia 24 de dezembro, pelas 23h00, na Basílica da Santíssima Trindade, os peregrinos são convidados a participar na Missa do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, não haverá recitação do Rosário às 21h30.

No dia 25 de dezembro, solenidade do Natal do Senhor, a Eucaristia é celebrada pelas 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade. Neste dia, em todas as Missas há veneração da imagem do Menino Jesus. À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, a osculação do Menino Jesus será substituída por um gesto de veneração.

O Santuário informa ainda que em todas as Missas das três solenidades (Natal, Santa Maria Mãe de Deus e Epifania) faz-se a recolha de ofertas durante a veneração do Menino Jesus, que reverterá para uma obra social.

Oração pela paz

No último dia do ano, os peregrinos são convidados a participar na missa com Te Deum de ação de graças, às 22h30, na Basílica da Santíssima Trindade, que será presidida por D. José Ornelas de Carvalho, bispo de Leiria-Fátima.

À meia-noite, após o toque do carrilhão, que assinala o novo ano, haverá um momento de consagração ao Imaculado Coração de Maria e o gesto da Paz. A noite termina com um chá-convívio, na Casa de Nossa Senhora das Dores.

Dia 1 de janeiro, Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, depois da Missa das 15h00, faz-se a procissão com o Santíssimo Sacramento para o Altar do Recinto. Nesta celebração, os peregrinos serão convidados a rezar de um modo particular pela paz no mundo.

Todas as celebrações podem ser acompanhadas, em direto, nos canais digitais do Santuário de Fátima.