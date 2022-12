Santuário de Fátima apresenta "Um conto de Natal"

"Um conto de Natal" é o título do concerto que o santuário de Fátima promove no dia 18 de dezembro, pelas 15h00, no Centro Pastoral de Paulo VI, para celebrar esta quadra que estamos a viver.

Dinamizado pela Orquestra Filarmónica de Braga, com direção de Filipe Cunha e com a participação especial da Associação Tin.Bra Academia de Teatro, a iniciativa surge no âmbito da programação do ano pastoral 2022/2023, com o tema “Maria Levantou-se e partiu apressadamente”.

A Orquestra Filarmónica de Braga é um projeto que surgiu em 2014, no seio da Associação Cultural Canto Daqui, e congrega, na sua formação, elementos maioritariamente jovens bracarenses, dando-lhes assim a oportunidade de trabalho, experiência e evolução.

A Direção Musical está a cargo do maestro bracarense Filipe Cunha.

Filipe Cunha concluiu o curso de música no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga e integra também, atualmente, a Sociedade Musical Giuseppe Verdi, do México, como maestro internacional.

Embora dirigido aos funcionários e voluntários do Santuário de Fátima, o concerto "Um conto de Natal" é aberto ao público em geral e tem entrada livre.

O concerto pode ser acompanhado através dos meios de comunicação digital do Santuário de Fátima.