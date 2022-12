Viana do Castelo. Bispo convida a viver época natalícia fora do "ritual vazio da moda e consumo"

O bispo de Viana do Castelo defende na sua Mensagem de Natal que esta época não pode ser vivida no comodismo do “ritual vazio da moda e do consumo” e apela a ajudas para os “irmãos ucranianos”.

“Não podemos ceder à tentação de viver um acontecimento tão profundo e significativo para o mundo de hoje, como o foi noutros tempos, tão só na sua roupagem, alienando-nos no supérfluo e acomodando-nos ao ritual vazio da moda e do consumo”, escreve D. João Lavrador.

Na sua mensagem divulgada pela diocese, o bispo de Viana do Castelo refere que se “exige ao ser humano” que “aceite o desafio de caminhar ao encontro d’Aquele que se manifestou como o Filho do Homem”.

É este convite que dirijo a todos os diocesanos, cristãos e pessoas de boa vontade, para todos nos deixarmos deslumbrar pela pessoa de Jesus de Nazaré que nasce nas coordenadas do espaço e do tempo, que caminha connosco para nos ensinar a ser verdadeiramente humanos”.



D. João Lavrador afirma que o tempo de Advento é um “convite a viver e celebrar em profundidade, em esperança e alegria a vinda de Jesus” mas também um desafio “perante o compromisso” de entrega para a “renovação da humanidade”.

Sem esquecer a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, o bispo de Viana do Castelo apela aos jovens para “ajudarem nas comunidades a encontrarem as fontes da Esperança e da alegria junto de Jesus que nasce”.

A mensagem de Natal de D. João Lavrador lembra os pobres e marginalizados mas também as “interpelações que chegam em situação de guerra” dos “irmãos ucranianos e as suas dificuldades”.

“Neste sentido, e correspondendo ao apelo aflitivo que nos fez chegar o Arcebispo Maior da Igreja Greco – Católica Ucraniana de Kyiv – Halyc, Dom Sviatoslav Shevchuk, convido todas as comunidades cristãs e todos os cristãos que nas celebrações da Solenidade do Natal, na tradicional inclinação de veneração à imagem do Menino Jesus, coloquem a sua oferta que se destina a socorrer a Igreja da Ucrânia, nomeadamente na formação dos futuros sacerdotes”, apela.

D. João Lavrador termina a sua mensagem com votos de “santo e feliz Natal para todos os diocesanos, os que estão no nosso território e os que estão na diáspora, às famílias, às crianças, jovens e idosos, mas sobretudo aos mais pobres e marginalizados, aos que estão presos e aos doentes e a viver na solidão”.