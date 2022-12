Ucrânia. Católicos do Algarve recolhem fundos no Natal para diocese de Kiev

As paróquias algarvias vão promover uma recolha de fundos pelo Natal para apoiar a diocese ucraniana de Kiev, afetada pelas consequências do conflito armado com a Rússia, anunciou a diocese do Algarve.

A ação vai permitir dar resposta a uma “carta escrita pelo arcebispo de Kiev, dirigida ao presidente da CEP [Conferência Episcopal Portuguesa] e a cada Bispo de Portugal, apelando à solidariedade neste tempo que se vive de forma cada vez mais difícil, com a chegada do inverno e constantes ofensivas russas”, justificou a mesma fonte num comunicado.

Na missiva, o arcebispo de Kiev frisou que os ataques russos em território ucraniano, iniciados em 24 de fevereiro, “têm vindo a debilitar as estruturas fornecedoras de eletricidade e outros bens de primeira necessidade”, referiu ainda o gabinete de informação da Diocese do Algarve.

“Neste Natal, as diversas paróquias algarvias irão apoiar a Diocese de Kiev, com a recolha de fundos. A região pastoral do barlavento [oeste] recolherá no quarto domingo de Advento/18 de dezembro (numa caixa com essa finalidade) os donativos, antes ou depois das missas dominicais, ou noutras alturas”, calendarizou a fonte da diocese católica algarvia.

Destinar “um ofertório de um dos próximos domingos para ser enviado aos cristãos ucranianos que sofrem com a guerra”, é a forma como a região pastoral do sotavento [leste] vai operacionalizar a recolha de fundos para a diocese de Kiev por ocasião do Natal, acrescentou.

Recordando que em 24 de dezembro se cumprem 10 meses de guerra, o bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, apelou ao “envolvimento” das comunidades paroquiais algarvias, às quais reconhece “sensibilidade” e “abertura” para fins solidários em especial durante a quadra natalícia.

O bispo do Algarve destacou a importância deste contributo para “responder às dificuldades de diversa ordem apresentadas pelo arcebispo de Kiev na sua carta”, mas também para dar um sinal de “fraternidade” ao “povo martirizado” da Ucrânia, “como tantas vezes já referiu o Papa Francisco”, salientou.

A diocese referiu ainda que o bispo do Algarve estará presente a 25 de dezembro na ermida de Santo António do Alto, em Faro, para celebrar o Natal com a comunidade ucraniana no Algarve.