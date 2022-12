Papa escreve carta aos líderes mundiais a pedir indultos

Numa Carta enviada a todos os chefes de Estado, o Papa convida-os a fazer “um gesto de clemência para com todos os nossos irmãos e irmãs privados de liberdade, considerados aptos a beneficiar desta medida.”



Um comunicado do Vaticano, divulgado esta segunda-feira, refere que este apelo do Santo Padre surge “para que este tempo marcado por tensões, injustiças e conflitos, se abra à graça que vem do Senhor.”

No passado, gestos semelhantes foram pedidos pelo Papa João Paulo II em 2000, durante o Grande Jubileu, e em 2002, num encontro com senadores e deputados italianos.

Também em 2016, o Papa Francisco apelou ao indulto, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia.