​D. Américo Aguiar: "Que bom seria termos uma trégua de paz neste Natal"

D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e capelão nacional dos Bombeiros, lembra a guerra da Ucrânia numa mensagem “de homenagem, de gratidão e de bênção” para todos os bombeiros e suas famílias.



No dia do seu aniversário natalício, D. Américo Aguiar pede aos “soldados da paz, que neste Natal recordem todas as vítimas da guerra, pedindo a Deus que se fez Menino, que tenha compaixão de tantas vidas inocentes”.

O capelão dos bombeiros lembra “todos os que vivem o drama da guerra e, de um modo especial, o povo martirizado da Ucrânia”.

Na sua mensagem, num dia em que reconhece ser especial para si, por ser o dia do seu aniversário natalício, e Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, D. Américo revela o seu fascínio “desde criança pelos carros enormes que via passar” e recorda “os capacetes brilhantes, e os gestos de coragem” que aos seus “olhos de miúdo” revelavam “verdadeiros super-heróis”.

O prelado sublinha “a consciência de serviço que prestam a todos os portugueses, de uma forma tantas vezes anónima, mas sempre dispostos a ultrapassar os limites que sejam necessários para salvar uma vida”.

O bispo lamenta que, “infelizmente, o ano de 2022 não nos poupou à morte de Soldados da Paz”.

“Neste tempo de Natal…temos mesas com lugares vazios… nunca poderemos agradecer o suficiente”, reforça.

D. Américo cita a mensagem que o Papa dirigiu, no último sábado aos Bombeiros de Itália, em que Francisco sublinha a ideia de que “Deus veio para nos salvar” e para “nos socorrer no perigo”, para desejar “que este grande aniversário cristão seja ocasião para que todos possam descobrir e experimentar o quanto deus ama o homem, todo o ser humano”.

O capelão dos bombeiros portugueses termina a sua mensagem às “irmãs e irmãos bombeiros”, com “um abraço fraterno de homenagem, de gratidão e de bênção para todos e para as famílias”.