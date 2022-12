Ucrânia, crise social, alterações climáticas. "No meio das trevas da violência e da morte, surgem luzes que infundem esperança"

O bispo de Leiria-Fátima desafia os fiéis à esperança e à solidariedade perante as adversidades dos tempos atuais.

Na sua mensagem de Natal, D. José Ornelas lembra o conflito na Ucrânia, “com o desumano e visado agravamento do sofrimento e morte de crianças e populações indefesas”, e a consequente crise económica e social que atinge todo o mundo.

Outro dos temas da atualidade, salientados pelo também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa são as alterações climáticas, “com risco de irreversíveis danos para todo o planeta”.

“Contudo, no meio das trevas da violência e da morte, surgem luzes que infundem esperança e mostram novos caminhos para um futuro possível e melhor. São geradoras dessa esperança as vozes que se erguem de todo o mundo a condenar a guerra e a destruição”, diz o prelado.

Há exemplos de solidariedade, “mesmo que insuficiente”, mas que D. José Ornelas saúda. Como o envio de “geradores de luz para as noites e de calor para o frio; a partilha do pão nos bancos alimentares da generosidade, que sacia bocas famintas e guarnece mesas vazias; a mobilização em favor de mudanças radicais nas políticas climáticas e as respostas – ainda tímidas e escassas – de dirigentes que começam a dar passos para salvar o futuro; os gestos de reconciliação e paz nas nossas famílias; os esforços para dar voz e carinho autêntico a crianças e vítimas inocentes de conflitos, misérias e abusos”.

Pode ver aqui a mensagem integral do Bispo de Leiria-Fátima.