Papa aos bombeiros. “Deus fez o que vocês fazem de forma mais radical”

Os bombeiros são “uma das mais belas expressões de solidariedade enraizadas no altruísmo evangélico”, disse o Papa. Por isso, numa perspectiva cristã, “este trabalho que abraçaram vem refletido na parábola do Bom Samaritano”.

Numa audiência às corporações de bombeiros de Itália, Francisco reconheceu que esta profissão assume o carácter de uma missão de serviço, em várias frentes: “às pessoas em momentos de necessidade, desde pequenas a grandes emergências que podem acontecer; à dignidade das pessoas, que nunca deve ser abandonada nos momentos de dificuldade; ao bem comum da sociedade que, sobretudo em momentos de crise como o que vivemos, precisa de forças sãs e confiáveis que trabalhem com tenacidade e de modo discreto.”

O Papa recordou que o Natal é a festa que, mais do qualquer outra, concentra em si os valores por ele repropostos. “Proximidade, compaixão, ternura; solidariedade, serviço, fraternidade”. E acrescentou: “tudo isso foi-nos revelado, não escrito num código para ser observado, mas escrito na carne do Filho do homem, Jesus. Esta é a novidade cristã que nunca deixa de nos surpreender”

Francisco usa expressões relacionadas com a missão dos bombeiros para explicar que Deus, ao fazer-se como um de nós para nos salvar, “fez o que vocês fazem: veio socorrer-nos no perigo, para nos salvar, e fê-lo da forma mais radical, sabendo que tinha que dar a vida para nos salvar. Ele é o bom samaritano da humanidade”.