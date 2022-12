Bispos da UE saúdam novo enviado especial para a Liberdade Religiosa

A Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia (Comece) saudou a escolha de Frans van Daele, diplomata belga, de 75 anos, como enviado especial para a Liberdade Religiosa na Comissão Europeia.

Van Daele foi chefe de gabinete do Rei Filipe (2013-2017), depois de ter desempenhado as mesmas funções no gabinete do presidente do Conselho Europeu, Herman van Rompuy, entre 2009 e 2012. Foi ainda representante permanente da Bélgica na NATO, embaixador da Bélgica nos Estados Unidos e embaixador e representante permanente na União Europeia em Bruxelas.

Numa nota divulgada online, o presidente da COMECE, o cardeal Jean-Claude Hollerich, saúda a nomeação de van Daele e reitera o desejo de cooperação.

“Aproveitamos esta oportunidade para reiterar o nosso apelo à Comissão Europeia para que forneça ao novo enviado especial da UE recursos adequados e um mandato claro, o que permitirá ao senhor van Daele cumprir a sua importante responsabilidade de proteger e promover a liberdade de religião, um direito fundamental ameaçado em muitas partes do mundo”, escreve o cardeal.