Papa Francisco comove-se ao rezar pela paz na Ucrânia

Esta tarde, durante a habitual homenagem à Imaculada Conceição, na Praça de Espanha em Roma, o Papa disse que muito gostaria de fazer chegar aos ucranianos “a paz que pedimos há tanto tempo”, mas em vez disso “trago-te as súplicas das crianças, dos idosos, dos pais e das mães, dos jovens daquela terra martirizada”.

Depois acrescentou: “Sabemos, no entanto, que tu estás com eles e com todos os que sofrem, tal como permaneceste junto à cruz do teu Filho”.



Francisco fixou, comovido, a Imagem da Virgem e pediu “que o amor vença o ódio” e que, lá no Céu, Maria possa apresentar estas invocações ao seu Filho, cujo Coração está cheio de misericórdia.

Numa breve oração proferida junto ao obelisco da Imaculada, Francisco também rezou pelas “flores e dores de todos os filhos do mundo”, incluindo, “os inúmeros homens e mulheres não cristãos”.

E, abençoando os fieis presentes na Praça de Espanha, deixou no local um enorme cesto de rosas brancas, em honra da Imaculada Conceição.