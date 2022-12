Papa Francisco apela à paz na Ucrânia. "Com a ajuda de Deus, é possível"

Francisco recordou, no final do Angelus da manhã desta quinta-feira, as palavras do anjo na Anunciação à Virgem Maria a Deus, "nada é impossível", para implorar, uma vez mais, pela paz na Ucrânia.



O Santo Padre, que à tarde vai homenagear a Imaculada Conceição, com uma visita à basílica de Santa Maria Maior e uma homenagem, com flores, junto ao obelisco mariano da Praça de Espanha, em Roma, deixou este apelo:

”Peço-vos que se unam a mim espiritualmente, neste gesto que exprime a devoção filial à nossa Mãe, a cuja intercessão confiamos o desejo universal de paz, em particular, pela martirizada Ucrânia, que tanto sofre.”

“Penso nas palavras do anjo à Virgem: A Deus nada é impossível. Com a ajuda de Deus, a paz é possível, o desarmamento é possível. Mas Deus quer a nossa boa vontade. Que Nossa Senhora nos ajude a converter aos desígnios de Deus”, acrescentou, a propósito da passagem evangélica sobre a Anunciação.

“Maria está connosco na luta”



Sobre a solenidade que se celebra esta quinta-feira, dia da Imaculada Conceição, o Papa elogiou o exemplo e atratividade de Maria, reconhecendo que, por vezes, para nós, é difícil imitá-la. E deu exemplos:

“Pensemos em quantas vezes desperdiçamos o bem cedendo à atração do mal, sendo espertos para nossos próprios interesses, fazendo algo que envenena o nosso coração, ou até mesmo perdendo tempo com coisas inúteis e prejudiciais, que adiam a oração e nos leva a dizer ‘não posso' aos que precisavam de nós, quando, ao invés, podíamos ajudar.”

No entanto, e apesar deste contexto, Francisco aponta uma saída.

“Diante de tudo isso, hoje temos uma boa notícia: Maria, a única criatura humana sem pecado na história, está connosco na luta, ela é nossa irmã e, sobretudo, nossa Mãe. E nós, que lutamos para escolher o bem, podemos confiar-nos a ela. E dizer-lhe: Segura minha mão, guia-me: contigo terei mais força na luta contra o mal, contigo redescobrirei minha beleza original”, salientou.