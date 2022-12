Santuário de Fátima acolhe e partilha a Luz da Paz de Belém

A Cerimónia Nacional da Partilha da Luz da Paz de Belém de 2022, vai realizar-se na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, domingo, dia 11 de dezembro, às 16h30.

A iniciativa promovida pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE), este ano em parceria com o Santuário de Fátima, será presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas e envolve cerca de 1.500 escuteiros de todo o país.

As atividades previstas para este dia estão a ser preparadas pelo Santuário de Fátima e pela direção do CNE. A ideia é que para além desta simbólica celebração, a data possa ser aproveitada pelos escuteiros para uma vivência da fé a partir da mensagem de Fátima, confiada por Nossa Senhora a três Pastorinhos e destinada a toda a humanidade.

De acordo com os escuteiros, “no ano em que o Corpo Nacional de Escutas comemora o seu centenário, a Luz da Paz de Belém representa uma oportunidade de celebrar em comunidade, partilhando a sua missão de paz, partilha e serviço”.

Com o lema “Missão: Leva essa Luz em Ti”, a Luz da Paz de Belém conta este ano com a colaboração dos Comités Organizadores Paroquiais e dos Comités Organizadores Vicariais da JMJ – Jornada Mundial da Juventude, e do DNPJ – Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, que também marcarão presença na celebração no Santuário.

Posteriormente, cada agrupamento de escuteiros irá promover localmente iniciativas de partilha desta luz pela comunidade. A ideia é redistribuir a luz pelas igrejas, casas particulares, hospitais, lares de idosos, prisões, locais públicos de desenvolvimento social, cultural, político ou em qualquer lugar onde se aprecie o seu significado.

Partilhada pela primeira vez em 1986, a Luz da Paz de Belém teve a sua origem na Áustria, numa iniciativa conjunta entre a televisão pública e os escuteiros austríacos, como parte de uma campanha de solidariedade denominada “Light into Darkness” (Luz para a Escuridão).

O projeto tinha como objetivo ajudar crianças austríacas com necessidades, bem como dos países vizinhos. Atualmente, a luz que é recolhida na Gruta da Natividade, em Belém, e que nunca se apaga, chega a todo o mundo.