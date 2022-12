Padre Sobrinho Alves lança livro de salmos

“Cantai e louvai o Senhor – Salmos Responsoriais” é o título do primeiro livro do padre Octávio Sobrinho Alves, sacerdote da Diocese de Bragança-Miranda, publicado esta quarta-feira pelo Secretariado Nacional de Liturgia.

Trata-se de uma coletânea musical dos Salmos dos Domingos e Solenidades (Anos A, B e C) e que, segundo D. José Cordeiro, são o “culminar de um movimento de renovação litúrgica iniciado na Diocese de Bragança-Miranda, logo após o Concílio Vaticano II”.

No texto de apresentação da obra, o presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade, refere ainda que esta publicação é “justa e necessária para uma cada vez maior cultura da música para a liturgia”.

Os Salmos “são oração da Igreja, que com eles canta a grandeza e o amor de Deus manifestado e realizado em Cristo. Supõem, normalmente, a presença ativa de uma comunidade”, assinala, acrescentando que a salmodia, agora publicada, “representa o percurso litúrgico de cinquenta anos de caminho conciliar de uma diocese que cedo despertou para o valor da Liturgia na pastoral e na evangelização”.

Ordenado em 1960, o padre Octávio Sobrinho Alves é especialista em Ciências Sociais/Sociologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, e mestre em Estudos Europeus e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade de Salamanca.

Em Roma frequentou o Coro de Santa Cecília em regime de voluntariado, e na diocese transmontana exerceu o ministério sacerdotal nos mais diversos campos da pastoral diocesana sempre com intervenção atenta na música sacra e litúrgica, tendo fundado e dirigido durante 20 anos o Coral Brigantino.

Pároco durante mais de duas décadas, ao perfazer 80 anos pediu dispensa e ficou a auxiliar a Unidade Pastoral Senhora das Graças, em Bragança. Foi durante estes anos de ritmo mais lento que escreveu estes Salmos, “simples e singelos”, mas saídos da alma, “ad majorem Dei gloriam”.

A obra contou com a coordenação do Secretariado de Liturgia e Espiritualidade da Diocese de Bragança-Miranda, e do seu copista Rafael Madanços.

Em Bragança, o livro está disponível no Cartório da Paróquia de S. João Batista, na igreja da antiga Sé, e nos serviços centrais da Cúria Diocesana. No resto do país encontra-se nas livrarias religiosas e no Secretariado Nacional de Liturgia