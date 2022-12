Companhia de Jesus confirma denúncias contra padre Marko Rupnik

A Companhia de Jesus confirma as denúncias de abusos que envolvem o padre Marko Ivan Rupnik, jesuíta e artista, informando que o mesmo é alvo de “medidas cautelares”, ainda em vigor.

“O Dicastério para a Doutrina da Fé recebeu uma denúncia em 2021 contra o padre Marko Ivan Rupnik sobre a sua forma de exercer o ministério. Nenhum menor estava envolvido”, indica a nota assinada pelo delegado das casas interprovinciais romanas da Companhia de Jesus, publicada após a divulgação das denúncias, pela comunicação social.

O teólogo jesuíta e artista plástico de origem eslovena é acusado de abusos psicológicos e sexuais por nove religiosas, em casos que remontam à década de 1990 na Comunidade Loyola de Ljubljana.

A Companhia de Jesus refere ter nomeado um instrutor externo para a investigação”, na qual foram convidadas “várias pessoas a depor”.

O relatório final foi apresentado ao Dicastério para a Doutrina da Fé (Santa Sé), que, “depois de ter estudado o resultado desta investigação, considerou que os factos em causa deviam ser considerados prescritos e, por isso, arquivou o processo, no início de outubro de 2022”.

Os Jesuítas precisam que, “durante a investigação preliminar, várias medidas cautelares foram tomadas contra o padre Rupnik”, como “a proibição do exercício do sacramento da Confissão, da direção espiritual e do acompanhamento dos Exercícios Espirituais”.

“Além disso, o padre Rupnik foi proibido de participar em atividades públicas sem a permissão do seu superior local”, acrescenta a nota, citada pela agência SIR, da Conferência Episcopal Italiana.

O comunicado destaca que estas medidas “vigoram ainda hoje, como medidas administrativas, mesmo depois da resposta do Dicastério para a Doutrina da Fé”, assinalando que a Companhia de Jesus “leva em consideração qualquer reclamação contra um dos seus membros”.

O padre Marko Ivan Rupnik é autor, entre outras obras, da imagem oficial do X Encontro Mundial das Famílias (EMF), que decorreu em Roma, no ano de 2022, e do mosaico colocado na parede de fundo do presbitério da Basílica da Santíssima Trindade em Fátima.