​Braille, áudio, linguagem pictográfica. Na JMJ o terço é para todos

“Hoje é um dia de alegria imensa para nós”. Célia Sousa, coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Instituto Politécnico de Leiria, não escondeu a satisfação pelas ‘Meditações do Terço em Comunicação para Todos’. A obra foi apresentada esta segunda-feira, numa parceria com a Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e o Corpo Nacional de Escutas (CNE).



O projeto - que inclui também a Oração da Jornada Mundial da Juventude em baile e pictogramas - foi desenvolvido na sequência do trabalho que o Centro da ESECS, que lidera, já tinha realizado no Santuário de Fátima, em 2017, pelos 100 anos aparições.

“O Papa Francisco agradeceu muito, e foi isso que nos deu alento”, explicou aquela responsável, adiantando que a obra não diferencia “se é para pessoas cegas ou surdas, ou com incapacidade intelectual. É para todos. Queremos estar todos juntos e comunicar para todos ao mesmo tempo, usando apenas um texto”.

“Usamos o código pictográfico, que é um sistema de comunicação, são símbolos que são trabalhados para transmitir o conceito das palavras que estão escritas. Aqui o grande desafio foi que não podíamos mudar o texto (das meditações), e seguir as regras da escrita fácil, e muitas palavras são complicadas”, adiantou.

As meditações do terço estão em diferentes formatos de comunicação. “Estão em braille, em linguagem pictográfica, têm depois os respetivos códigos QR para língua gestual portuguesa e para o áudio. Através dos pictogramas tentámos adaptar toda a mensagem para que ela possa chegar a pessoas que não conseguem ler, que têm alguma incapacidade intelectual, dislexia, ou que não dominam a língua portuguesa, e têm ali um modo de conseguir aceder à mensagem que se pretende passar”.

Sublinhando que “isto nunca foi feito a nível mundial”, embora já se trabalhe na “comunicação multi formato para muitas áreas”, Célia Sousa revelou que o projeto demorou um ano a concluir.

“Adaptar os pictogramas ao texto é muito demorado, porque os pictogramas representam conceitos. É preciso numa primeira fase fazer essa adaptação, depois validar, e posteriormente é preciso que as pessoas com incapacidade intelectual testem, para saber se é possível e se entenderam, de facto, aquilo que pretendíamos. Por isso, a realização deste livro foi um trabalho de aproximadamente 12 meses”.