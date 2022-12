Papa. A hipocrisia “pode arruinar até as realidades mais sagradas”

Nas reflexões que fez antes de rezar o Angelus, o Papa Francisco condenou a hipocrisia, considerando-a “o perigo mais grave que pode arruinar até as realidades mais sagradas”.

A propósito do Evangelho deste domingo, Francisco elogiou João Batista, “um homem alérgico à duplicidade”, que alertou os homens do seu tempo contra as máscaras da falsidade. O Papa interrogou-se se "não somos também nós às vezes um pouco como aqueles fariseus” que olhavam os outros de alto a baixo pensando ser melhores do que eles.

“O Advento é um tempo de graça para tirar nossas máscaras e colocar-nos em fila com os humildes, para nos libertarmos da presunção de nos acharmos auto-suficientes, para ir confessar nossos pecados e aceitar o perdão de Deus, para pedir perdão a quem ofendemos”, afirmou. "Assim começa uma nova vida” porque, “com Jesus sempre existe a possibilidade de recomeçar. Sempre! Ele espera por nós e nunca se cansa de nós”.

No final das saudações aos peregrinos presentes na Praça de São Pedro, o Papa marcou encontro para o angelus de 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, a quem implorou a paz no mundo, especialmente, para a “martirizada Ucrânia”.