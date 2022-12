Bispo português nomeado para as “Ciências Históricas” do Vaticano

D. Carlos de Azevedo, com 70 anos, foi este sábado nomeado pelo Papa para Delegado do Comité Pontifício para as Ciências Históricas. O bispo português desempenhava, desde novembro de 2011, as funções de Delegado do Conselho Pontifício para a Cultura.

A nomeação surge no âmbito das remodelações introduzidas pelo Papa para a reforma da Cúria. Com a promulgação da Constituição apostólica Prædicate Evangelium, o Dicastério para a Cultura e a Educação, unificou a antiga Congregação para a Educação Católica com o Pontifício Conselho para a Cultura, onde trabalhava D. Carlos Azevedo e cujo cargo deixou de existir.

Recorde-se que foi no âmbito desta reforma que o Papa nomeou, como Presidente do novo Dicastério, o cardeal portugês D. José Tolentino de Mendonça.

É neste contexto que o bispo e historiador D. Carlos Azevedo, doutorado em História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana, assume agora novas responsabilidades no Comité Pontifício para as Ciências Históricas. Trata-se de organismo da Santa Sé, especialmente dedicado ao património e arquivos eclesiásticos, com especial destaque para tudo o que se relaciona com o arquivo vaticano.