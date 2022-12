Papa visita República Democrática do Congo e Sudão do Sul entre janeiro e fevereiro

O Papa visitará a República Democrática do Congo (RD Congo) e o Sudão do Sul entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro de 2023, uma viagem inicialmente planeada para o verão passado, anunciou o Vaticano esta quinta-feira.

Francisco visitará Kinshasa, capital da RD Congo, de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023, e depois irá a Juba, capital do Sudão do Sul, entre 3 e 5 de fevereiro, informou o diretor do serviço de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, num comunicado à imprensa.

Esta viagem, inicialmente marcada para julho deste ano, foi adiada pelo Vaticano devido a problemas de saúde do Papa, que completará 86 anos em dezembro, nomeadamente dores no joelho.

Entretanto, informações divulgadas pela imprensa relataram riscos de segurança do Papa, especialmente em Goma.

Ao contrário do programa inicial, esta visita já não inclui escala na principal cidade da província de Kivu do Norte, no leste da RD Congo, palco há mais de 25 anos de violência por grupos armados.

Nestes dois países, regularmente abalados pela violência, a segurança do Papa promete ser um grande desafio para o seu serviço de proteção e para os organizadores.