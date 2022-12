Papa pede orações pelos voluntários: “São artesãos de misericórdia”

O Papa lançou hoje um novo vídeo onde pede para se rezar, durante o mês de dezembro, pelos voluntários em todo o mundo.

Numa iniciativa da Rede mundial de Oração do Papa, em que mensalmente Francisco divulga um breve vídeo, a mensagem deste mês é dedicada às organizações de voluntariado.

“O mundo precisa de voluntários e de organizações que queiram comprometer-se com o bem comum”, diz o Santo Padre.



Apesar de, nos dias que correm, a palavra “compromisso” ser incómoda para muitos, o Papa sublinha que “ser um voluntário solidário é uma escolha que nos torna livres e abertos às necessidades dos outros às exigências da justiça , à defesa dos pobres e ao cuidado da criação”.

No fundo, “ser voluntário é ser artesão de misericórdia, com as mãos, com os olhos, com o ouvido atento, com a proximidade.”

Francisco recorda ainda que o trabalho das organizações voluntárias “é muito mais eficaz quando colaboram entre si e também com os Estados” e que, quando se trabalha em conjunto, “apesar dos poucos recursos que possam ter, dão o seu melhor e fazem do milagre da multiplicação da esperança uma realidade”.