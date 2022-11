Santa Sé. Nomeação de bispo na China “não está em conformidade” com o acordo entre os dois Estados

A Santa Sé divulgou, este sábado, um comunicado onde manifesta “surpresa e pesar” com a nomeação “de D. Giovanni Peng Weizhao, como bispo auxiliar de Jiangxi”.

“Surpresa e pesar” por parte da Santa Sé ao tomar conhecimento da notícia proveniente da China sobre a “cerimônia de instalação”, realizada a 24 de novembro, em Nanchang, de D. Giovanni Peng Weizhao, bispo de Yujiang (Província de Jiangxi), como “bispo auxiliar de Jiangxi”, uma diocese não reconhecida pela Santa Sé, lê-se no site VaticanNews.

“Tal evento, de fato, não ocorreu de acordo com o espírito de diálogo existente entre a Parte Vaticana e a Parte Chinesa e com o estipulado no Acordo Provisório sobre a Nomeação de Bispos, em 22 de setembro de 2018”, lê-se na declaração da Santa Sé

“Além disso, o reconhecimento civil de D. Peng foi precedido, segundo as notícias que chegaram, de longas e fortes pressões das autoridades locais”, continua a nota.

“A Santa Sé espera que episódios semelhantes não se repitam, permanece aguardando comunicações em mérito por parte das Autoridades e reafirma a sua total disponibilidade para continuar o diálogo respeitoso sobre todos os assuntos de interesse comum”, lê-se

O Acordo Provisório foi assinado pelos representantes da Santa Sé e da República Popular da China a 22 de setembro de 2018 e o entendimento previa um período de dois anos de aplicação «ad experimentum».

Em outubro de 2020, a validade do acordo foi prorrogada por mais dois anos.

No passado mês de outubro deste ano, o acordo foi renovado.