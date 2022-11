Grupo Ondjoyetu. Missionários portugueses transformam vidas em Angola

O grupo missionário Ondjoyetu existe desde 1999 e começou a sua missão na diocese do Sumbe, com o projeto ASA - Ação Solidária com Angola.

Na altura, o objetivo do padre Vítor Mira, que liderava o projeto, era ajudar as populações que, fugindo da guerra, se tinham fixado na zona montanhosa do Gungo, na província angolana de Cuaza Sul, e melhorar as suas condições de vida.

Pelo meio, aconteceu a geminação da diocese de Leiria-Fátima com a diocese local do Sumbe, e outras perspetivas se abriram.

Passo a passo, com a ajuda de voluntários, a vida da população foi mudando.

Emanuela Dias, um dos elementos do grupo, considera que “os projetos que desenvolvemos em Angola tiveram um impacto brutal na melhoria das condições de vida daquelas populações”.

Em entrevista à Renascença, deu o exemplo do “BTC – Bloco de Terra Comprimida”. Trata-se de “uma máquina que faz a compressão da areia, da terra, muito rica em argila, e do cimento”, que permite a construção de casas muito mais resistentes do que as habituais casas em adobe (palha e terra), típicas da zona.