Santuário de Fátima promove retiro para ajudar a viver o Advento

O Santuário de Fátima vai promover um retiro de Advento, no fim-de-semana de 9 a 11 de dezembro, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, para ajudar a viver melhor este tempo litúrgico.

Subordinado ao tema “‘Uma noite alumiada por uma luz desconhecida’. A Esperança em Deus como espera ativa do Deus-connosco”, o encontro de três dias é orientado pela irmã Sandra Bartolomeu, Serva de Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com o Santuário, a proposta visa proporcionar a “oportunidade para rezar a vida do fim para o princípio, isto é, com os olhos postos na promessa de Deus, acendendo a Esperança para, a partir das circunstâncias de agora, construir o novo”.

“Todo o acontecimento e mensagem de Fátima é um apelo a fazer da existência toda um contínuo Advento, a preparar o triunfo de Deus na História, a reconstruir ‘a cidade em ruínas’, a colaborar na edificação de uma fraternidade universal, com os olhos postos na eternidade”, lê-se na sinopse do encontro

O retiro tem início na noite de sexta-feira, com o encontro zero que irá “contemplar o fim”. No sábado, realizam-se três outros encontros, com os temas: “Deus que espreita: a iniciativa amorosa de Deus”; “Deus que vem: despojar-se para acolher [AP1]” e “Êxodo: lançar-se para a montanha”. O dia culmina com a participação no Rosário e Procissão das Velas, na Capelinha as Aparições.

No domingo termina a caminhada, com o encontro “O princípio: uma nova cidade”, ao qual se segue um momento de adoração eucarística, seguido de partilha da experiência do grupo. Depois do almoço, os participantes são convidados a participar na Missa dominical das 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade.

A iniciativa é aberta a todos os que queiram participar, mas carece de inscrição prévia.